06 ноября 2020, 12:57
В Кремле назвали «полной чушью» информацию об уходе Владимира Путина из-за проблем со здоровьем
Британский таблоид The Sun сообщил о скорой отставке президента России Владимира Путина. По данным издания, у главы государства якобы имеются серьезные проблемы со здоровьем. Пресс-секретарь президента назвал сведения «полной чушью»
Британский таблоид The Sun сообщил о скорой отставке президента России Владимира Путина. По данным издания, у главы государства якобы имеются серьезные проблемы со здоровьем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сведения о досрочном уходе Владимира Путина в отставку «полной чушью». «У президента все хорошо со здоровьем», - добавил представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что в июле 2020 года российские власти внесли ряд поправок в Конституцию, одна из которых обнуляет все предыдущие президентские сроки Владимира Путина. Таким образом, он снова сможет баллотироваться в президенты России.