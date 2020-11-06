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06 ноября 2020, 12:57

В Кремле назвали «полной чушью» информацию об уходе Владимира Путина из-за проблем со здоровьем

Британский таблоид The Sun сообщил о скорой отставке президента России Владимира Путина. По данным издания, у главы государства якобы имеются серьезные проблемы со здоровьем. Пресс-секретарь президента назвал сведения «полной чушью»

В Кремле назвали «полной чушью» информацию об уходе Владимира Путина из-за проблем со здоровьем

Британский таблоид The Sun сообщил о скорой отставке президента России Владимира Путина. По данным издания, у главы государства якобы имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сведения о досрочном уходе Владимира Путина в отставку «полной чушью». «У президента все хорошо со здоровьем», - добавил представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, что в июле 2020 года российские власти внесли ряд поправок в Конституцию, одна из которых обнуляет все предыдущие президентские сроки Владимира Путина. Таким образом, он снова сможет баллотироваться в президенты России.

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