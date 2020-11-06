Алексей Навальный заявил, что «устал смеяться» из-за версий властей о причинах его комы
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому ФО, которое ранее отказалось возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, озвучило окончательный диагноз политика
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому ФО, которое ранее отказалось возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, озвучило окончательный диагноз политика. По версии полиции, оппозиционер впал в кому из-за нарушения углеводного обмена и обострения хронического панкреатита. Сам Навальный заявил, что уже «устал смеяться» от версий российских властей по поводу его отравления «Новичком».
В официальном заявлении МВД говорится, что окончательный диагноз Алексею Навальному врачами был установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований. Его самочувствие в конце августа значительно ухудшилось из-за нарушения углеводного обмена (основной) и обострения хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.
В МВД также подчеркнули, что диагноз «отравление» не был подтвержден результатами клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований. Полицейские также заявили, что супруга оппозиционера Юлия Навальная якобы сообщила врачам, что причинами «недомогания» ее мужа могли стать диеты и ограничения в еде.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш опровергла сведения МВД о том, что Юлия Навальная заявила омским врачам о диетах своего мужа. Ничего подобного жена политика медикам не говорила. Сам Алексей Навальный добавил, что силовики просто придумали слова его жены.
Политик также отметил, что никакого хронического панкреатита у него нет, и он каждый год проходит полное медицинское обследование. Оппозиционер заявил, что «устал смеяться» от диагнозов, которые ему ставят в России.
Напомним, что по данным немецких военных вирусологов, Алексей Навальный во время командировки в Томск был отравлен веществом из группы «Новичок» (боевой яд, запрещенный к производству). Эти выводы позже были подтверждены вирусологами других европейских стран.