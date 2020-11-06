06 ноября 2020, 11:59
В Черном море нашли тело пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова
В Сочи обнаружили тело пропавшего в начале ноября основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в ходе поисковой операции на берегу Черного моря были найдены рюкзак и телефон предпринимателя
В Сочи обнаружили тело пропавшего в начале ноября основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в ходе поисковой операции на берегу Черного моря были найдены рюкзак и телефон предпринимателя.
Телеграм-канал портала Znak.com со ссылкой на одного из волонтеров сообщил, что тело Игоря Коропова нашли в море в районе Имеретинской низменности, после чего отправили на опознание.
3 1-летний сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября в Сочи. Он вышел из отеля Radisson Collection, но обратно не вернулся.
Игорь Коропов входил в список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии журнала Forbes.