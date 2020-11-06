06 ноября 2020, 11:52
Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев уйдут из правительства
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минстроя Владимир Якушев в скором времени могут уйти в отставку с занимаемых должностей. Эта тема могла обсуждаться на сегодняшней встрече министров с премьером Михаилом Мишустиным
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минстроя Владимир Якушев в скором времени могут уйти в отставку с занимаемых должностей. Эта тема могла обсуждаться на сегодняшней встрече министров с премьером Михаилом Мишустиным, сообщает Znak.com .
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Якушев покинет пост главы Минстроя и ЖКХ в связи с переходом на должность полномочного представителя президента в Уральском ФО. На этом посту он сменит Николая Цуканова.
Где продолжит работать главы Минприроды Дмитрий Кобылкин в случае отставки, не сообщается.