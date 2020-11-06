06 ноября 2020, 11:38
В России за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявили 20 582 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 1 733 440 человек
Фото: 9111.ru
В России за сутки выявили 20 582 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 1 733 440 человек.
Согласно данным оперштаба по контролю за распространением коронавируса, за сутки от осложнений скончались 378 человек. Общее число умерших возросло до 29 887 человек.
В Москве выявили 6 253 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 605, в Петербурге – 1 171, в Нижегородской области – 431, в Свердловской области – 282, в Ростовской области – 313, в Красноярском крае – 317, в Воронежской области – 304, в Иркутской области – 245в Архангельской области – 369.