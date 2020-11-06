В ФСБ сообщили о задержании в Казани членов ячейки запрещенной террористической организации
Сотрудники ФСБ установили, что сторонники террористической организации планировали создать «всемирный халифат», а их деятельность была направлена на насильственное свержение действующей власти
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Казани членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).
В официальном сообщении ведомства говорится, что силовики задержали в столице Татарстана пятерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Сотрудники ФСБ установили, что сторонники террористической организации планировали создать «всемирный халифат», а их деятельность была направлена на насильственное свержение действующей власти.
Задержанные распространяли среди жителей республики Татарстан террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды местных мусульман.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники спецслужб изъяли запрещенные в РФ пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации.