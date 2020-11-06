06 ноября 2020, 10:51
Глава Минстроя Владимир Якушев может стать новым полпредом президента в Уральском ФО
На должность полпреда президента в УрФО также претендовали депутат Госдумы Павел Крашенинников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, однако в итоге была согласована кандидатура Владимира Якушева
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев может стать новым полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.
Источник Znak.com в правительстве сообщил, что на должность полпреда президента в УрФО также претендовали депутат Госдумы Павел Крашенинников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, однако в итоге была согласована кандидатура Владимира Якушева.
Сейчас полпредом президента в УрФО является Николай Цуканов, но сейчас он находится в отпуске. После выхода из отпуска его отправят в отставку.
Напомним, летом 2019 года имя Николая Цуканова фигурировало в скандале вокруг его помощника Александра Воробьева, который был задержан по подозрению в передаче секретных данных Польше.