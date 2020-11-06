Экс-глава «Сибантрацита», подозреваемый в контрабанде наркотиков, уехал из России
Бывший глава и член совета директоров «Сибантрацита» Максим Барский, подозреваемый в контрабанде наркотиков, уехал из России в связи с уголовным преследованием
Бывший глава и член совета директоров «Сибантрацита» Максим Барский, подозреваемый в контрабанде наркотиков, уехал из России в связи с уголовным преследованием.
В конце октября Максима Барского освободили из-под стражи под залог в 1 миллион рублей. Сотрудники таможни и представитель генпрокуратуры на суде выступали против освобождения бизнесмена, однако суд счел «неубедительными» аргументы о его намерении скрыться от следствия.
В итоге г-н Барский все же уехал из России и сейчас находится в Нью-Йорке, сообщает РБК.
Напомним, Максим Барский был задержан 29 октября в московском аэропорту «Шереметьево» после прилета из США. В багаже у него нашли пять картриджей для вейпов с тетрагидроканнабинолом и 110 таблеток модафинила, которые запрещены в России. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ в крупном размере.