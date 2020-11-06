Бывший замглавы Минтранса стал новым владельцем концерна «Калашников»
Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, который в 2018 году был назначен заместителем министра обороны
Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. До этого контрольным пакетом акций владел Алексей Криворучко, который в 2018 году был назначен заместителем министра обороны.
Алан Лушников в беседе с «Коммерсантом» заявил, что «Калашников» занимается не только производством стрелкового оружия, но и развивает новые технологии, например, выпускает беспилотные виды вооружений и высокоточных ракет. Также компания планирует заняться производством электротранспорта.
Бывший замглавы Минтранса стал владельцем 50% ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция «Калашникова». Сумма сделки не сообщается, но аналитики говорят о миллиарде рублей.
Оставшимися 25% плюс одна акция «Калашникова» владеет госкорпорация «Ростех».
Ранее «ТКХ-Инвест» принадлежал Алексею Криворучко, которого летом 2018 года назначили заместителем главы Минобороны. Свою долю он был вынужден продать, чтобы исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет гособоронзаказ.