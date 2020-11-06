Власти Петербурга вводят новые ограничения из-за высоких темпов распространения COVID-19
Так, в северной столице с 9 по 29 ноября закрываются фуд-корты (за исключением фуд-кортов на вокзалах, заправках и в аэропортах), ограничивается количество участников массовых мероприятий в помещениях
Власти Санкт-Петербурга в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в городе вводят новые ограничения.
Так, в северной столице с 9 по 29 ноября закрываются фуд-корты (за исключением фуд-кортов на вокзалах, заправках и в аэропортах), ограничивается количество участников массовых мероприятий в помещениях, а также число гостей на свадьбах (не более 20 человек). Запрет на работу ночных заведений продлен до 29 ноября.
Также закрываются детские комнаты в торговых центрах, а дополнительное образование разрешатся только в дистанционном формате.
Помимо этого Смольный рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в другие регионы России и за границу.
В Санкт-Петербурге с осени наблюдается значительный рост числа заболевших коронавирусом. Последние несколько дней в северной столице выявляют по боле тысячи новых случаев заражения в сутки.