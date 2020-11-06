Подруга сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова построила коттедж в Серебряном бору за 5,5 млрд рублей
Актриса Марина Петренко, которую СМИ называют подругой сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова, построила в элитном районе Москвы роскошный коттедж за 5,5 млрд рублей
Актриса Марина Петренко, которую СМИ называют подругой сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова, построила в элитном районе Москвы роскошный коттедж за 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает Baza.
В расследовании издания говорится, что Марина Петренко сейчас является владелицей кипрской компании Minsen Investments Limited, хозяином которой ранее был Сулейман Керимов. С 2012 года эта фирма владеет участком в Серебряном Бору, а в 2018 году актриса зарегистрировала на этом участке в 182 сотки дом общей площадью 1700 кв.м. Участники рынка недвижимости оценили стоимость коттеджа подруги г-на Керимова в 5,5 млрд рублей.
Соседями Марины Петренко по Серебряному Бору являются вице-премьер Марат Хуснуллин и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, но их участки намного скромнее.
Baza отмечает, что когда кипрская Minsen Investments Limited получала от мэрии Москвы разрешение строить дом в Серебряном Бору, она принадлежала структурам миллиардера Сулеймана Керимова. С 2014 года этой фирмой владела LT Trading Ltd, зарегистрированная на Виргинских островах. Последняя также владеет компанией Altitude 41 Ltd, которая принадлежит сенатору.
В расследовании также сообщается, что в 2016 году Марина Петренко получила 49% акций компании «Венди-Проект». Вторым совладельцем фирмы является «Активсервис», которым в свою очередь владеет офшор с Виргинских островов Bryn Services Limited, связанный с г-ном Керимовым (по данным «Новой газеты»).
Фирма «Венди-Проект» располагается по тому же адресу, что и фирма «Грандеко», которой владеет сын сенатора 26-летний Саид Керимов.