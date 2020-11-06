Власти Москвы при дефицитном бюджете потратят 300 млрд рублей на благоустройство
Столь крупную сумму власти собираются потратить на благоустройство на фоне дефицитного бюджета (дефицит составит рекордные 500 млрд рублей). В минусе московская казна оказалась из-за пандемии коронавируса и связанных с ней расходо
Московские власти в 2021-2023 гг. планируют потратить на благоустройство города 300 млрд рублей. Из них 107 млрд рублей мэрия потратит в следующем году.
Столь крупную сумму власти собираются потратить на благоустройство на фоне дефицитного бюджета (дефицит составит рекордные 500 млрд рублей). В минусе московская казна оказалась из-за пандемии коронавируса и связанных с ней расходов. Так, еще в прошлом месяце вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов оценил потери города из-за пандемии в 800 млрд рублей, сообщают «Открытые медиа».
Стоит отметить, что изначально мэрия планировала потратить на «красоту» города 313 млрд рублей за три года, но затем эти расходы урезали до 295 млрд рублей, что тоже немало на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Более того, расходы на благоустройство в 2021 году в размере 107 млрд рублей станут рекордными за последние несколько лет (91 млрд рублей в 2020 году и 70 млрд рублей в 2019 году).
Одновременно с этим мэрия выделит 446 млрд рублей на здравоохранение и 568 млрд рублей на социальную поддержку населения.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева отметила, что «люди сейчас загибаются и теряют работу», поэтому программу «Моя Улица» можно вообще остановить полностью на год или на два, а высвобожденные средства потратить на поддержку граждан.
«В первую очередь помощь нужно направлять на зарплаты медикам, а городу необходимы те самые инфекционные больницы, которые позакрывали в рамках оптимизации, из-за чего и пришлось перепрофилировать обычные», - добавила депутат.