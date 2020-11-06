Главу компании «Росюрконсалтинг» заочно арестовали по делу о суррогатном материнстве
Басманный райсуд Москвы заочно арестовал главу компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, который является фигурантом резонансного уголовного дела о рожденных суррогатными матерями детях
Басманный райсуд Москвы заочно арестовал главу компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, который является фигурантом резонансного уголовного дела о рожденных суррогатными матерями детях.
По версии следствия, компания Константина Свитнева оказывала юридическую поддержку родителям этих детей. В июле бизнесмен был объявлен в международный розыск, а 5 ноября суд заочно его арестовал.
Свитнева обвиняют в торговле людьми, которая повлекла по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия в составе организованной группы. При этом Следственный комитет считает Свитнева организатором схемы продажи детей иностранным гражданам.
Сам бизнесмен в беседе с «Медузой» своей вины не признал и заявил, что данное дело направлено в первую очередь против однополых пар, которые пытаются обзавестись детьми с помощью суррогатного материнства. Свитнев также выразил готовность дать показания по видеосвязи, но в Россию он не вернется.
Ранее по данному делу были арестованы ведущие российские репродуктологи и акушеры, которые вели суррогатных матерей. Защита врачей считает, что следователи готовят опасный для России прецедент, когда суррогатное материнство будет автоматически приравниваться к торговле людьми.