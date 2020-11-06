06 ноября 2020, 02:37
Неизвестные создали фейковый сайт ФССП с целью хищения денег должников
Неизвестные мошенники создали сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) с целью хищения денег граждан под видом погашения задолженностей
Неизвестные мошенники создали сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) с целью хищения денег граждан под видом погашения задолженностей.
Магаданское издание «Весьма» сообщает, что мошенническая схема действует следующим образом. Гражданин сначала получает смс-сообщение от лже-приставов о реальной задолженности. Далее гражданину предлагается погасить долг на сайте fssprus.net, который внешне очень поход на официальный сайт ведомства.
Некоторые граждане не замечают подвоха и оплачивают свои задолженности на фейковом сайте. Так, одна девушка заплатила мошенникам 170 тысяч рублей.
Издание предполагает, что к этой схеме могут быть причастны действующие сотрудники ФССП, которые «сливают» злоумышленникам базу должников.