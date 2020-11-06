МИД в очередной раз попросил россиян отказаться от поездок за границу во время пандемии
Министерство иностранных дел России в очередной раз обратилось к гражданам с рекомендацией отказаться от поездок за границу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу во многих странах
Министерство иностранных дел России в очередной раз обратилось к гражданам с рекомендацией отказаться от поездок за границу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу во многих странах.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения.
В этой связи МИД настоятельно рекомендует россиянам отложить поездки за границу, особенно в Европу, которая стала «эпицентром распространения коронавируса».
Напомним, несколько месяцев назад Мария Захарова раскритиковала россиян, которые уехали за границу во время пандемии коронавируса, а затем просили помощи у государства с возвращением на родину, так как почти все страны тогда закрыли международное авиасообщение. Чиновница также заявила, что поездка за границу – это очень ответственное мероприятие, а путешествовать можно, если у тебя есть деньги и связи.