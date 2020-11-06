06 ноября 2020, 01:09
Подведомственная «Росатому» волгодонская компания заказала для себя Audi F8 за 9,3 млн рублей
Компания «Волгодонская АЭС-Сервис». Которая входит в структуру госкорпорации «Росатом», заказала для своих нужд представительский автомобиль Audi A8 2020 года выпуска стоимостью 9,3 млн рублей
Компания «Волгодонская АЭС-Сервис». Которая входит в структуру госкорпорации «Росатом», заказала для своих нужд представительский автомобиль Audi A8 2020 года выпуска стоимостью 9,3 млн рублей.
В тендерной документации отмечается, что автомобиль среди прочего должен быть оснащен холодильником для бутылок и бокалов, акустической системой Bang & Olufsen с 17 динамиками, телефоном, а также массажными сидениями. Сам автомобиль должен быть цвета «синий металлик» с коричневым кожаным салоном, сообщают «Открытые медиа».
Компания «Волгодонская АЭС-Сервис» обслуживает Ростовскую атомную электростанцию: убирает помещения, поставляет питание и занимается пассажирскими перевозками сотрудников АЭС.