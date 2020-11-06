Московские власти отменили ноябрьские каникулы во всех школах
Сотрудник департамента образования сообщил, что московским школьникам были предоставлены двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября для снижения темпов распространения коронавирусной инфекцией, поэтому традиционные ноябрьские каникулы для них отменили
Департамент образования Москвы отменил ноябрьские каникулы в общеобразовательных школах. Каникулы не будет даже в тех учебных учреждениях, где они изначально планировались.
Сотрудник департамента сообщил «Открытым медиа», что московским школьникам были предоставлены двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября для снижения темпов распространения коронавирусной инфекцией, поэтому традиционные ноябрьские каникулы для них отменили.
Отдыхать в ноябре не будут даже учащиеся школ, которые работают по триместровой системе (5 недель учеба, одна неделя каникул и т.д.). По этой схеме у многих учащихся Москвы были запланированы каникулы с 14 по 22 ноября.
Отмену ноябрьских каникул столичные власти объяснили необходимостью выполнения учебного плана и недопущению дефицита учебных часов.
Многие московские родители остались недовольны решением отменить каникулы, так как планировали на этот период семейный отдых. При этом власти неоднократно просили граждан воздержаться от поездок в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом в России и в мире.