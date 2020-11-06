Главу Минздрава Омской области уволили из-за скандала с нехваткой мест в больницах
Губернатор Омской области Александр Бурков, как и предупреждал ранее, отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Поводом для ее увольнения стала акция протеста сотрудников «скорой помощи» из-за нехватки мест в больницах
Губернатор Омской области Александр Бурков, как и предупреждал ранее, отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Поводом для ее увольнения стала акция протеста сотрудников «скорой помощи» из-за нехватки мест в больницах.
Александр Бурков написал в своем Instagram, что данное решение принималось по результатам проверки текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября (имеется ввиду акция протеста «скорых»).
Напомним, 27 октября сотрудники станции скорой медицинской помощи не смогли добиться госпитализации двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и 80%-м поражением легких. Тогда фельдшеры решили привезти пациентов к зданию Минздрава, чтобы чиновники решили проблему с нехваткой мест в омских больницах.
Губернатор Омской области назвал данный инцидент «преступной халатностью» и пригрозил увольнением руководству регионального Минздрава.