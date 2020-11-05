Росгвардия закупит для ведомственного госпиталя швейцарские аппараты ИВЛ
Росгвардия собирается купить на бюджетные деньги шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Нamilton-T1 производства швейцарской компании Hamilton Medical. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок
Росгвардия собирается купить на бюджетные деньги шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Нamilton-T1 производства швейцарской компании Hamilton Medical. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.
Аппарат ИВЛ Нamilton-T1 представляет собой компактное устройство, которое используется для транспортировки пациентов. На сайте компании производителя отмечается, что такой аппарат предназначен для вооруженных сил.
Стоимость одного аппарата ИВЛ Нamilton-T1 составляет 3 млн рублей. победитель тендера должен к концу декабря поставить аппараты в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе.
Российские аппараты ИВЛ стоят примерно в два раза иностранных аналогов, однако в Росгвардии решили на себе не экономить. Тем более после пожаров в двух коронавирусных больницах Москвы и Петербурга, которые произошли из-за некорректной работы отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М».