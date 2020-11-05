Сотрудники ФССП пришли с обысками в Фонд борьбы с коррупцией и «Навальный LIVE»
Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что силовики не пускают ее в офис и приступили к изъятию всей техники. В частности, они изъяли сервер, который позволял ввести эфиры
Сотрудники службы судебных приставов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией и канала «Навальный LIVE».
Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что силовики не пускают ее в офис и приступили к изъятию всей техники. В частности, они изъяли сервер, который позволял ввести эфиры.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что визит приставов связан с исполнительным производством на 29 млн рублей, которые по решению суда фонд должен выплатить компании «Московский школьник», поставляющей продукты питания в школы. В августе этот долг выкупил прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин.
Алексей Навальный, который находится на реабилитации в Германии, заявил, что новая волна давления на ФБК стала «единственным правовым последствием» его отравления ядом «Новичок».