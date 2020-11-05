В центре Москвы легковой автомобиль протаранил остановку. Пострадали три человека
В Москве на Садово-Триумфальной улице легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека
В Москве на Садово-Триумфальной улице легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека.
Telegram-канал «Дептранс оперативно» сообщает, что ДТП произошло возле дома 16с1 рядом со станцией метрополитена «Маяковская».
Издание «Подъем» сообщает, что за рулем автомобиля была девушка, которая до этого стояла в пробке. Предположительно, автомобилистка перепутала педали газа и тормоза. По некоторым данным, девушка получила права в 2017 году, но за руль впервые села только две недели назад. Машину она приобрела в конце октября.
В свою очередь в Дептрансе Москвы сообщили, что за водителем Nissan числятся четыре штрафа – за превышение разрешенной скорости и пересечение сплошной линии. Все штрафы были оплачены.