«Лукойл» решил сократить рабочее время сотрудников центрального аппарата и урезать им зарплату
Нефтяная компания «Лукойл» в рамках оптимизации с января 2021 года сократит рабочую неделю сотрудникам головного офиса с 40 до 35 часов. Одновременно с этим сотрудникам урежут зарплату на 10%
Нефтяная компания «Лукойл» в рамках оптимизации с января 2021 года сократит рабочую неделю сотрудникам головного офиса с 40 до 35 часов. Одновременно с этим сотрудникам урежут зарплату на 10%.
Источник «Интерфакса» в «Лукойле» сообщил, что «в эпоху нестабильности на нефтяном рынке и снижения спроса на нефть» руководство компании решило оптимизировать систему управления и организационные затраты.
План оптимизации также предполагает возможный аутсорсинг некоторых функций центрального аппарата нефтяной компании, что позволит сократить уровни управления и оптимизировать численность как в самой компании, так и в дочерних предприятиях.
Оптимизация «Лукойлу» понадобилась в связи с тем, что центральный аппарат компании слишком расширился и при этом потерял в эффективности. В итоге каждое решение «проходит через несколько кругов сложных согласований», рабочий процесс затягивается, сообщил источник.