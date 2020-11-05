«Справедливая Россия» предложила повысить штрафы для чиновников за отказ предоставлять информацию по запросу СМИ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который вводит штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросу СМИ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который вводит штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросу СМИ.
Штраф за неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату, предусмотренной федеральными законами информации, или несвоевременное ее предоставление составляет 5-10 тысяч рублей.
«Справедливая Россия» предлагает повысить штраф до 30-50 тысяч рублей, если должностные лица проигнорировали аналогичный запрос на предоставление той или иной информации от СМИ.
Депутаты отметили, что действующие санкции не отвечают принципам соразмерности наказания и не обеспечивают должного эффекта по обязыванию должностных лиц соблюдать предусмотренные законодательством обязанности по предоставлению информации.
В «СР» отметили, что их законопроект сможет повысить роль СМИ и будет способствовать развитию демократического общества.