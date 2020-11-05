Власти Греции объявили о повторном введении карантина по коронавирусу
Власти Греции с 7 ноября вводят в стране карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис обратился к нации и сообщил, что локдаун вводится до 30 ноября
Власти Греции с 7 ноября вводят в стране карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис обратился к нации и сообщил, что локдаун вводится до 30 ноября.
Во время карантина граждане могут выйти из дома только по уважительной причине. В их числе - выход на работу, поход в магазин, посещение врача и занятия спортом.
При этом о намерении выйти из дома нужно будет уведомить власти, отправив SMS-сообщение на специальный номер. Поездки из одного региона в Греции в другой с 7 по 30 ноября запрещены.
Детские сады и начальные школы на время нового карантина закрываться не будут, но учащиеся старшего возраста и студенты перейдут на дистанционный режим обучения.
Власти страны приняли решение о повторном введении карантина после того, как суточный прирост зараженных достиг отметки в 2 646 человек.