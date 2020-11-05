В Сочи на берегу Черного моря спасатели нашли вещи пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова
В акватории Черного моря в районе Имеретинской низменности (Сочи) участники поисков сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли его рюкзак. На берегу напротив стадиона «Фишт» также был обнаружен телефон бизнесмена
В акватории Черного моря в районе Имеретинской низменности (Сочи) участники поисков сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли его рюкзак. На берегу напротив стадиона «Фишт» также был обнаружен телефон бизнесмена.
Znak.com со ссылкой ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает, что поиски Игоря Коропова продолжаются. В операции участвуют сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Также в поисках задействованы беспилотники.
К вечеру 4 ноября с помощью коптеров была отснята акватория, прилегающая к зоне поиска, и береговая линия, сделано 560 снимков. Снимки были оперативно отсмотрены, однако пропавший на них обнаружен не был, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, 31-летний сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября в Сочи. Он покинул отель Radisson Collection, но обратно не вернулся. На связь с тех пор Коропов не выходил.