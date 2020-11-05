Суд отказался принимать доказательства невиновности Шестуна. Все ходатайства адвокатов были отклонены
Адвокаты бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна в ходе заседания Подольского горсуда подали ходатайство о приобщении к делу документов, свидетельствующих о невиновности обвиняемого, однако получили отказ
Адвокаты бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна в ходе заседания Подольского горсуда подали ходатайство о приобщении к делу документов, свидетельствующих о невиновности обвиняемого, однако получили отказ.
На предыдущем заседании суда были озвучены конкретные даты в которые, по словам бывшего руководителя районного управления спорта Татьяны Гришиной, она якобы передавала Александру Шестуну взятки. Адвокаты в свою очередь предоставили суду справки из стоматологической клиники подмосковного города «Домодедово» о том, что именно в эти дни Шестун находился там на лечении, а не находился в здании администрации, как утверждает судья.
При этом прокуратура выступила против приобщения бумаг, подтверждающих алиби Александра Шестуна под предлогом, что они не были заверены.
Адвокаты обратились к судье Татьяне Юферовой с ходатайством о запросе в стоматологическую клинику по поводу медкарты и подтверждения дат посещения. Дело в том, что по закону адвокаты самостоятельно не могут делать запросы, связанные с данными о здоровье граждан. Это позволено только суду, однако г-жа Гришина защите бывшего чиновника в этом отказала.
Сам Александр Шестун также заявил, что во многие даты якобы передачи ему взяток он не находился в Серпухове, а был на совещаниях в правительстве Московской области, принимал участие в семинаре. Адвокаты ходатайствовали об истребовании сведений о том, какие мероприятие в эти дни посещал Шестун, факты направления ему официальных приглашений и данные о перемещении его машины.
В результате Подольский горсуд удовлетворил ходатайство частично, лишь по некоторым датам.