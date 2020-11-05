05 ноября 2020, 12:59
В Минздраве перечислили шесть основных симптомов коронавируса
Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал шесть основных симптомов коронавируса. Специалист отметил, что заразившиеся сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, отдышкой, головной болью и болью в горле
Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал шесть основных симптомов коронавируса. Специалист отметил, что заразившиеся сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, отдышкой, головной болью и болью в горле.
У 90% ковидных пациентов температура поднимается до 37,5 градуса. 40% заболевших жаловались на повышенную утомляемость, и еще 40% - на кашель, сообщает РИА Новости.
Также у коронавирусных пациентов наблюдаются отдышка (30% заразившихся) и головная боль (20%). Еще 10% жаловались на боль в горле.
Ранее медики также сообщали о таких симптомах коронавирусной инфекции как потеря обоняния, сыпь на теле и заложенность в ушах.