Исполнительный директор «Открытой России» подал иск к Владимиру Соловьеву на 5 млн рублей
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьеву. Андрей Пивоваров требует взыскать с Владимира Соловьева 5 млн рублей
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьеву. Андрей Пивоваров требует взыскать с Владимира Соловьева 5 млн рублей.
Иск Пивоварова связан с эфиром программы «Соловьев Live» на YouTube, в котором сотрудник государственного телеканала «Россия» назвал директора «Открытой России» «ничтожеством», «негодяем» и «мерзкой сволочью». Так Соловьев отреагировал на слова Пивоварова о том, что высказывания борца Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции Эммануэле Макроне недопустимы.
Андрей Пивоваров отметил, что российские суды выносят по искам прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина «астрономические штрафы», а поскольку официально закон в России должен быть единым для всех, то он подал аналогичный иск к пропагандисту Владимиру Соловьеву.
«Если, как говорит Путин, у нас есть суды, проверим», - отметил директор «Открытой России», слова которого приводит Znak.com.