Власти Москвы на 2 млрд рублей увеличат расходы бюджета на выплату зарплаты чиновникам
Согласно проекту бюджета Москвы на 2021-2023 гг., на зарплату чиновникам выделят 90 млрд рублей (в первоначальном варианте говорилось о 88 млрд рублей). При этом затраты на столичный парламент сократят на 2 млрд рублей
Мэрия Москвы увеличит расходы городского бюджета на выплату зарплаты чиновникам, но сократит расходы на содержание Мосгордумы.
Согласно проекту бюджета Москвы на 2021-2023 гг., на зарплату чиновникам выделят 90 млрд рублей (в первоначальном варианте говорилось о 88 млрд рублей). При этом затраты на столичный парламент сократят на 2 млрд рублей.
На этой неделе правительство Москвы одобрило проект бюджета и внесло его а рассмотрение депутатов Мосгордумы. Согласно проекту, в 2021 году доходы столичного бюджета запланированы в размере 2 642,74 млрд рублей, а расходы - 3 152,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 510 млрд рублей.