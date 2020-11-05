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Политика
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Москва
05 ноября 2020, 12:30

Власти Москвы на 2 млрд рублей увеличат расходы бюджета на выплату зарплаты чиновникам

Согласно проекту бюджета Москвы на 2021-2023 гг., на зарплату чиновникам выделят 90 млрд рублей (в первоначальном варианте говорилось о 88 млрд рублей). При этом затраты на столичный парламент сократят на 2 млрд рублей

Власти Москвы на 2 млрд рублей увеличат расходы бюджета на выплату зарплаты чиновникам

Мэрия Москвы увеличит расходы городского бюджета на выплату зарплаты чиновникам, но сократит расходы на содержание Мосгордумы.

Согласно проекту бюджета Москвы на 2021-2023 гг., на зарплату чиновникам выделят 90 млрд рублей (в первоначальном варианте говорилось о 88 млрд рублей). При этом затраты на столичный парламент сократят на 2 млрд рублей.

На этой неделе правительство Москвы одобрило проект бюджета и внесло его а рассмотрение депутатов Мосгордумы. Согласно проекту, в 2021 году доходы столичного бюджета запланированы в размере 2 642,74 млрд рублей, а расходы - 3 152,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 510 млрд рублей.

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