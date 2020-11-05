Госдума рассмотрит законопроект о неприкосновенности бывших президентов России
Согласно действующему законодательству, бывший президент не может привлекаться к административной и уголовной ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий президента
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о предоставлении неприкосновенности бывшим президентам России.
Сенатор Андрей Клишас в беседе с РИА Новости заявил, что в этом законопроекте запрет на преследование экс-президента распространяется за пределы срока исполнения им президентских полномочий.
Согласно действующему законодательству, бывший президент не может привлекаться к административной и уголовной ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий президента. В новом законопроекте указание на сроки преступлений исключается.
Таким образом, этот документ расширяет временную сферу действия гарантий неприкосновенности бывшего главы государства.
Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации, и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или другом тяжком преступлении.