Омский губернатор пригрозил чиновникам отставками из-за скандала со «скорыми»
Губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал увольнения чиновников, в первую очередь из регионального Минздрава, из-за скандала вокруг очередей из карет «скорой помощи». Очереди образовались из-за нехватки койко-мест в больницах
Губернатор Омской области Александр Бурков анонсировал увольнения чиновников, в первую очередь из регионального Минздрава, из-за скандала вокруг очередей из карет «скорой помощи». Очереди образовались из-за нехватки койко-мест в больницах.
Глава региона назвал инцидент со «скорыми» преступной халатностью и заявил о проведении проверки в отношении главы регионального Минздрава и других чиновников. По итогам этой проверки будет принято решение об отставке ряда госслужащих, курирующих сферу здравоохранения. Портал «Город55» сообщает, что увольнение в первую очередь может коснуться главы Минздрава Ирины Солдатовой.
Александр Бурков в свою очередь отметил, что «причина ситуации со скорыми в системном сбое в Минздраве, во взаимодействии стационаров со скорыми».
Напомним, 28 октября несколько карет «скорой помощи» с тяжелыми коронавирусными пациентами приехали к зданию Минздрава, так как больницы отказались госпитализировать людей из-за нехватки мест. После этой акции протеста двух пожилых омичей со значительным поражением легких все же госпитализировали в стационар.
На фоне скандала губернатор временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову.