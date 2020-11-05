05 ноября 2020, 11:42
В России за сутки коронавирус выявили еще у 19 404 человек
В России за прошедшие сутки выявили 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 712 858 человек, из которых 29 509 человек скончались в результате осложнений
В России за прошедшие сутки выявили 19 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 712 858 человек, из которых 29 509 человек скончались в результате осложнений.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране скончались 292 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 5 255 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье – 588, в Петербурге – 1 093, в Нижегородской области – 422, в Свердловской области – 287, в Ростовской области – 311, в Красноярском крае – 312, в Воронежской области – 303, в Иркутской области – 243, в Архангельской области – 377.