05 ноября 2020, 10:45
В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание университета
В Великом Новгороде пассажирский автобус потерял управление и врезался в здание Новгородского государственного университета. В момент аварии в автобусе находились 26 человек
В Великом Новгороде пассажирский автобус потерял управление и врезался в здание Новгородского государственного университета. В момент аварии в автобусе находились 26 человек.
Согласно предварительным данным, в результате происшествия 2 человека погибли, еще 8 получили ранения. По данным ТАСС, среди погибших оказалась женщина-водитель автобуса.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека».