Власти Москвы продлили срок дистанционного обучения для учащихся 6-11 классов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что это видно по количеству новых случаев заражений COVID-19 и по количеству госпитализаций
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что это видно по количеству новых случаев заражений COVID-19 и по количеству госпитализаций.
Одновременно с этим Сергей Собянин заявил, что соблюдение масочного режима, перевода части сотрудников предприятий на удаленную работу, а школьников на домашнее обучение, помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.
Мэр Москвы также продлил дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов до 22 ноября. При этом Сергей Собянин пообещал постараться «сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».