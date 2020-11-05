05 ноября 2020, 10:10
Австрийские силовики задержали по делу о теракте в Вене 14 человек
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил изданию Die Presse, что подозреваемым от 18 до 28 лет. Некоторые из них имеют двойное гражданство, в том числе Турции, России, Бангладеш и Македонии
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Австрии задержали 14 человек по делу о теракте в Вене. Среди задержанных есть российские граждане.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил изданию Die Presse, что подозреваемым от 18 до 28 лет. Некоторые из них имеют двойное гражданство, в том числе Турции, России, Бангладеш и Македонии.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Террористы открыли стрельбу по людям в шести разных местах в центре города. В результате происшествия погибли 4 человека, еще 17 получили ранения.
Один нападавший был ликвидирован, остальные скрылись.
Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в России). Боевики заявили, что атака на Вену стала «расплатой» за участие Австрии в коалиции по борьбе с ИГ.