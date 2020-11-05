Проезд по новому участку ЦКАД для автомобилистов составит 510 рублей
Максимальная стоимость проезда по северо-восточному участку Центральной кольцевой дороги (ЦКАД), который должен открыться для автомобилистов на следующей неделе, составит 510 рублей без учета скидки для владельцев транспондеров
Максимальная стоимость проезда по северо-восточному участку Центральной кольцевой дороги (ЦКАД), который должен открыться для автомобилистов на следующей неделе, составит 510 рублей без учета скидки для владельцев транспондеров.
Протяженность нового участка ЦКАД составляет 105 километров. Он соединит трассы М7 «Волга» и М11 «Нева».
«Автодор» установил для не оснащенных транспондерами легковых машин тариф в 4,8 рубля за один километр, сообщает «КоммерсантЪ».
Владельцы транспондеров от «Автодора» могут рассчитывать на скидку в размере 50% на проезд по участку ЦКАД. Устройства от других эмитентов дадут скидку лишь в 15%.
Для грузовых автомобилей проезд по ЦКАД-3 обойдется в 1,66 тысячи рублей, а транспондер «Автодора» позволит сократить размер оплаты до 830 рублей.
Между развязками внутри участка ЦКАД будут действовать отдельные тарифы. Так, за проезд между трассами М11 и М8 водителю придется заплатить 260 рублей, а за проезд между М8 и подмосковной дорогой на Горки (А107) - 195 рублей.