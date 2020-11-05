05 ноября 2020, 08:59
За прошедшие сутки во всем мире от коронавируса скончалось рекордное число людей
В мире установлен рекорд по количеству смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки было зарегистрировано 9 763 смерти
Фото: ocoronavirus.ru
В мире установлен рекорд по количеству смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки было зарегистрировано 9 763 смерти.
Одновременно в США был установлен рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 в сутки. Агентство Reuters сообщает, что коронавирус был обнаружен у 102,5 тысяч американцев.
Во всем мире коронавирус был выявлен у 48 млн человек, а скончались с начала пандемии 1,2 млн заболевших.
Большая часть заражений коронавирусом приходится на США (9,4 млн заболевших), Индию (8,3 млн человек) и Бразилию (5,5 млн человек). Россия находится на четвертом месте (1,6 млн человек).