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Общество
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05 ноября 2020, 08:50

Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заразились коронавирусом

Глава города Сергей Кузнецов сообщил в эфире местного телеканала «Утро с мэром», что в администрации «много сотрудников» заболели, и «очень много контактных»

Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заразились коронавирусом

Сотрудники администрации Новокузнецка Кемеровской области массово заразились коронавирусом.

Глава города Сергей Кузнецов сообщил в эфире местного телеканала «Утро с мэром», что в администрации «много сотрудников» заболели, и «очень много контактных».

Кузнецов также добавил что чиновники подвержены заражению COVID-19, поскольку они «тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала».

По данным на 4 ноября, в Кемеровской области было выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заразились 16 018 человек, из которых 238 человек скончались от осложнений.

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