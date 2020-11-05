Минтранс сообщил об отсутствии денег на ликвидацию «кладбища кораблей» у берегов Магадана
Министерство транспорта России сообщило об отсутствии у ведомства денег на подъем и утилизацию 20 судов, затопленных в бухте Нагаева Охотского моря у берегов Магадана
Министерство транспорта России сообщило об отсутствии у ведомства денег на подъем и утилизацию 20 судов, затопленных в бухте Нагаева Охотского моря у берегов Магадана. Ранее поручение по утилизации затонувших судов министерству дала вице-премьер Виктория Абрамцева, которая курирует вопросы экологии.
В этой бухте Охотского моря, на восточном побережье которой расположен Магадан, специалисты обнаружили 21 затонувшее судно. Пять из них принадлежат Минобороны, четыре - Росимуществу, а собственники остальных кораблей неизвестны, сообщает РБК.
Еще в 2014 году президент Владимир Путин приказал поднять и утилизировать затопленные суда, поскольку они мешают безопасному судоходству и создают экологические риски, так как становятся источниками утечек топлива.
С тех пор проблема «кладбища кораблей» у берегов Охотского моря так и не была решена. Летом 2020 года во время визита на Дальний Восток премьер Михаил Мишустин поручил решить проблему всех затопленных в этом регионе судов. Всего в акватории Дальнего Востока было обнаружено 580 затопленных кораблей.
Глава правительства поручил Минтрансу, Минфину, Минприроды, Минобороны и Росимуществу до 30 сентября разработать план мероприятий по подъему и утилизации затонувших на Дальнем Востоке судов. Однако данное поручение по состоянию на начало ноября так и не было выполнено.
С точки зрения Гражданского кодекса заброшенные корабли — это недвижимое имущество, а закон в этом случае требует отыскать собственников и заставить их эту недвижимость поднять и утилизировать. Ели же собственника разыскать невозможно, то данное имущество признается бесхозяйственными и должно быть переведено в муниципальную собственность.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, Росимущество не знает, что с этими кораблями делать, а муниципальные власти с такой задачей не справятся. В свою очередь Минтранс заявил, что у ведомства нет денег на подъем и утилизацию затонувших судов. Стоимость подъема и утилизации одного судна оценивается в 5-10 млн рублей.
За подъем затонувших близ Магадана четырех судов, принадлежащих Росимуществу, готово взяться правительство Магаданской области, но только если эти корабли будут переданы региону.