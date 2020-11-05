Ульяновских чиновников отстранили от работы после поездки на отдых в Ниццу
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин и главу Чердаклинского района Марию Шпак отстранили от работы из-за поездки в Ниццу во время пандемии коронавируса
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин и главу Чердаклинского района Марию Шпак отстранили от работы из-за поездки в Ниццу во время пандемии коронавируса. Местные СМИ ранее сообщили, что чиновники слетали на закрытый для российских туристов французский курорт на частном самолете.
Об отстранении ульяновских чиновников от исполнения обязанностей сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе администрации области.
По данным СМИ Семенкин и Шпак, которые являются мужем и женой, летали в Ниццу с пересадкой в Лондоне на самолете частной компании из бизнес-авиации Eclair Aviation. Чиновники заявили журналистам, что летали за свои деньги и обычным пассажирским рейсом.
Тем не менее, губернатор региона Сергей Морозов поручил антикоррупционному управлению при правительстве региона провести служебную проверку по данному факту. Проверку в отношении чиновников также проводит местная прокуратура.