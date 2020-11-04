Вологодский Минздрав объяснил фотографии лежачих на полу пациентов в ковидном госпитале «акцией протеста»
Минздрав Вологодской области прокомментировал видеозапись из коронавирусного госпиталя, где пациенты были размещены на полу в коридоре из-за нехватки мест. Чиновники заявили, что пациенты сами легли на пол «в знак протеста»
Минздрав Вологодской области прокомментировал видеозапись из коронавирусного госпиталя, где пациенты были размещены на полу в коридоре из-за нехватки мест. Чиновники заявили, что пациенты сами легли на пол «в знак протеста».
В официальном заявлении регионального Минздрава со ссылкой на руководство горбольницы №1 говорится, что несколько пациентов якобы сами отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу.
«Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ», — сообщили в министерстве.
Чиновники заверили, что пациентам, которые «высказывали недовольство», были предоставлены палаты и предоставлено питание. Кроме того, добавили в Минздраве, до этого никаких жалоб от пациентов не поступало.
«В период пересменки несколько человек не смогли приступить к работе. Один доктор был в экстренном порядке выведен из отделения из-за резкого ухудшения состояния — он тоже накануне переболел COVID-19. Сейчас к работе привлекаются медработники районов и города», — сообщили министерстве.
Ранее издание «Сибирь.Реалии» (внесено в список инагентов) со ссылкой на жителя Вологды Владимира Костерина опубликовало фотографии из больницы для коронавирусных пациентов, на которых изображены лежачие на полу в коридоре люди. Сам мужчина рассказал, что фотографии из ковидного госпиталя ему передала сестра. Женщина в свою очередь сообщила, что в больнице не хватает коек и медперсонала.