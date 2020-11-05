В поселке под Ярославлем связанная с депутатом фирма пристроила к дому многодетной семьи офис
В поселке Карачиха к частному дому без разрешения владельцев пристроили 10-метровый офисный центр. Теперь собственники коммерческой недвижимости, с которым в том числе связан районный депутат, угрожают выгнать семью
В поселке Карачиха Ярославской области к частному дому без разрешения владельцев пристроили 10-метровый офисный центр. Теперь собственники коммерческой недвижимости, с которым в том числе связан районный депутат, угрожают выгнать семью на улицу,
Портал 76.ru сообщает, что в доме на Школьной улице проживает Денис Рощин и трое его детей. Изначально этот дом строился на две семьи, которые заключили договор. По его условиям, если половина дома освобождается, то соседи Рощиных их об этом предупреждают, а отец семейства выкупает эту половину.
Однажды Денис Рощин вернулся из командировки и увидел, что на участке вырыт огромный котлован, а дом без какого-либо согласования распилен. Из-за действий строителей фундамент треснул, а дом начал садиться.
Согласно документам на участке разрешена только жилая застройка, однако строители начали возводить большой каменный офис площадью 400 кв.м от компании «Экогород». Учредителем этой компании является Ольга Победоносцева - депутат муниципального совета Ярославского муниципального района от «Единой России».
Управляющая компания «Экогород» создана в 2016 году для обслуживания интересов жильцов жилого квартала «Экогород» в Ярославле и входит в группу компаний «Новый дом». Гендиректором «Нового дома» является Алексей Победоносцев.
Денис Рощин обратился в районный суд, который встал на его сторону. Решение суда первой инстанции подтвердили в апелляционном и кассационном суде, но после этого Рощину стали поступать угрозы поджечь дом.
Ольга Победоносцева в беседе с журналистами заявила, что не имеет никакого отношения к этой истории и никого выселять не собирается.