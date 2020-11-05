Ростовская фирма-поставщик кислорода оказалась связана с руководством больниц
Фирма «Оксиген», которая поставляет медицинский кислород практически во все больницы города, с 2010 года получила госконтракты на 300 млн рублей
Крупнейший поставщик медицинского кислорода в Ростове-на-Дону оказался связан с главными врачами местных больниц.
«Важные истории» сообщают, что фирма «Оксиген», которая поставляет медицинский кислород практически во все больницы города, с 2010 года получила госконтракты на 300 млн рублей. Половину этих средств направили в больницу, где впоследствии умерли пациенты, зараженные коронавирусом.
Сама фирма в 90-е годы была зарегистрирована по адресу Городской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП), главврачом которой был тогда Петр Филимонов.
Главврач владел долей в фирме через другую ростовскую компанию, которой с 2009 года принадлежало свыше 41% «Оксигена». Другими совладельцами фирмы были заместители Филимонова из БСМП, а с 2000 года — супруга нового главврача учреждения Бориса Литвинова.
Журналисты также выяснили, что главный врач Ростовского областного перинатального центра в 2019 году был уволен с должности из-за того, что отказался заключать контракты с «Оксигеном» и в 2012 году построил свою кислородную станцию на базе учреждения. Местные власти заявили, что станция «незаконно производит лекарственный препарат», и возбудили уголовное дело.
В настоящее время «Оксиген» принадлежит Жанне Гомелаури - бывшему деловому партнеру заместителей Филимонова и супруги Литвинова. Кроме того, в БСМП при Филимонове работала Татьяна Быковская, которая сейчас занимает должность главы ростовского Минздрава. После скандала с гибелью пациентов на ИВЛ из-за нехватки кислорода она ушла с должности.