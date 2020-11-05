Красноярские чиновники купили для сирот дом без отопления и вентиляции
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении чиновников, которые за государственные деньги купили для сирот дом без отопления и вентиляции
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении чиновников, которые за государственные деньги купили для сирот дом без отопления и вентиляции. Дело заведено по факту халатности, которая повлекла нарушение прав граждан.
Согласно материалам следствия, администрация Назаровского района Красноярского края приобрела в 2014 году двухквартирный дом в селе Сахапта. Дом обошелся бюджету в 1,7 млн рублей.
Здание было принято в собственность муниципального образования, а квартиры предоставлены нуждающимся по договорам найма, в частности, детям-сиротам.
Следствие установило, что дом не был проверен на соответствие установленным санитарным и техническим правилам. Как оказалось, в квартирах нет вентиляции, тамбура, а также не предусмотрено наличие печного либо централизованного отопления.