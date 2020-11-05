Меню
Общество
Картель пригородного назначения
05 ноября 2020, 00:39

Красноярские чиновники купили для сирот дом без отопления и вентиляции

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении чиновников, которые за государственные деньги купили для сирот дом без отопления и вентиляции

Красноярские чиновники купили для сирот дом без отопления и вентиляции

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении чиновников, которые за государственные деньги купили для сирот дом без отопления и вентиляции. Дело заведено по факту халатности, которая повлекла нарушение прав граждан.

Согласно материалам следствия, администрация Назаровского района  Красноярского края приобрела в 2014 году двухквартирный дом в селе Сахапта. Дом обошелся бюджету в 1,7 млн рублей.

Здание было принято в собственность муниципального образования, а квартиры предоставлены нуждающимся по договорам найма, в частности, детям-сиротам.

Следствие установило, что дом не был проверен на соответствие установленным санитарным и техническим правилам. Как оказалось, в квартирах нет вентиляции, тамбура, а также не предусмотрено наличие печного либо централизованного отопления.

Материалы по теме
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о проверке всех крымских детдомов после истории с истощенным мальчиком
В Евпатории чиновники предоставили сироте разрушенную квартиру
Более 190 тысяч российских сирот не получили квартиры от государства
Сейчас на главной
Страны Евросоюза одобрили персональные санкции против Александра Лукашенко
санкции против белоруссии
Страны Евросоюза одобрили персональные санкции против Александра Лукашенко
В ЕС персональные санкции против Александра Лукашенко объяснили тем, что он не готов вести диалог с оппозицией и не хочет мирным путем урегулировать кризис в Белоруссии
В России впервые разработали ГОСТ по спасению людей в чрезвычайных ситуациях
эвакуация
В России впервые разработали ГОСТ по спасению людей в чрезвычайных ситуациях
В России разработан стандарт эвакуации граждан во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Это означает, что теперь россиян экстренные службы должны спасать по ГОСТу
В США завершились президентские выборы. Победитель пока остается неизвестным
выборы в США
В США завершились президентские выборы. Победитель пока остается неизвестным
В США завершилось голосование на выборах президента. Последними (в 9 утра по московскому времени) закрылись избирательные участки на Аляске
Эксперты сообщили о высоком риске смерти от коронавируса для беременных
коронавирус
Эксперты сообщили о высоком риске смерти от коронавируса для беременных
Американские специалисты сообщили о высоких рисках летального исхода от коронавируса для беременных женщин. По их данным, уровень летальности среди беременных в два раза выше по сравнению с небеременными
Пенсионный фонд потратит 260 млн рублей на свою рекламу
Пенсионный фонд
Пенсионный фонд потратит 260 млн рублей на свою рекламу
Согласно заявке на сайте госзакупок, ПФР заказал рекламу в интернете, на радио и на телевидении с целью «объяснения гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР»
Авторская колонка
Растерянное начальство и сторублевый доллар
Пересечение национальной валютой психологически важной, как принято выражаться, черты в 80 рублей за доллар испугало даже людей рассудительных, не говоря о прочих
Шелин Сергей
Власти Москвы потратят 10 млрд рублей на вакцинацию граждан от COVID-19
вакцина от коронавируса
Власти Москвы потратят 10 млрд рублей на вакцинацию граждан от COVID-19
Москва выделят 10 млрд рублей на закупку отечественных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в рамках массовой вакцинации населения. Это 78% от общих запланированных расходов на профилактику заболевания
Минюст сообщил об увеличении минимального размера штрафа за административные нарушения
КоАП
Минюст сообщил об увеличении минимального размера штрафа за административные нарушения
В России минимальный размер штрафа, который назначается по административным статьям, увеличится в пять раз и составит 500 рублей. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко
В Новосибирской области из-за пандемии приостановили оказание плановой медпомощи
здравоохранение
В Новосибирской области из-за пандемии приостановили оказание плановой медпомощи
Глава регионального Минздрава сообщил, что если какая-то больница не имеет сейчас возможности оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, то она отменяется
Авторская колонка
Дмитрий Быков: Время Трампа
Когда вы это читаете, первые результаты американских выборов скорее всего уже известны. А когда я это пишу, Трамп отстает от Байдена где на 10, где на 15 процентов, и большинство аналитиков сходятся на том, что в истории такое отставание не было отыграно ни разу
Быков Дмитрий
Сотрудникам ФСБ и внешней разведки разрешат иметь второе гражданство и вид на жительство в другой стране
силовики
Сотрудникам ФСБ и внешней разведки разрешат иметь второе гражданство и вид на жительство в другой стране
Сотрудникам спецслужб разрешат иметь вид на жительство в иностранном государстве, «если это обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности»
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» обязали передавать сведения о пользователях силовикам
реестр организаторов распространения информации
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» обязали передавать сведения о пользователях силовикам
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» по инициативе ФСБ России и Роскомнадзора внесли в реестр организаторов распространения информации
Минпромторг предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
автомобили
Минпромторг предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
Минпромторг подготовил поправки в техрегламент Таможенного союза «о безопасности колесных транспортных средств», который ужесточает правила ремонта и тюнинга автомобилей
Глава Минтранса может стать врио губернатора Брянской области
евгений дитрих
Глава Минтранса может стать врио губернатора Брянской области
Министр транспорта России Евгений Дитрих, которому прочат скорую отставку, может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Его кандидатура рассматривается Кремлем в качестве основной
«Рождество будет другим в этом году»
карантин
«Рождество будет другим в этом году»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил гражданам страны выходить из дома без острой необходимости. Такая антикоронавирусная мера будет действовать с 5 ноября до начала декабря
Если вы будете болеть, то я вас накажу
карантин
Если вы будете болеть, то я вас накажу
В последние несколько недель в северной столице ежедневно регистрировали по 700-800 новых случаев заражения COVID-19, а за минувшее воскресенье новой инфекцией заразились уже более 900 человек
Банк класса «Мы вас предупреждали»
банки
Банк класса «Мы вас предупреждали»
Клиенты Альфа-банка пожаловались в соцсетях на списание со своих счетов 6 тысяч рублей за обслуживание тревел-карт Alfa-Miles. Раньше обслуживание таких карт стоило 500 рублей в год или вообще было бесплатным
На дорогах появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за телефон в руках
дорожные камеры
На дорогах появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за телефон в руках
В Москве в скором времени появятся дорожные камеры, которые будут фиксировать непристегнутый ремень безопасности, а также использование водителем мобильного телефона за рулем