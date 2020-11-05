В России впервые разработали ГОСТ по спасению людей в чрезвычайных ситуациях
В России разработан стандарт эвакуации граждан во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Это означает, что теперь россиян экстренные службы должны спасать по ГОСТу
В России разработан стандарт эвакуации граждан во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Это означает, что теперь россиян экстренные службы должны спасать по ГОСТу.
В ГОСТе прописаны основные положения планирования эвакуации - ее этапы, способы и критерии приема и размещения людей. Стандарт эвакуации вступит в силу 1 июня 2021 года.
ГОСТ по спасению граждан при возникновении ЧС был разработал специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что ГОСТ по эвакуации гражданского населения был разработан в России впервые. В правилах говорится, что эвакуация граждан из зон возникновения ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метрополитеном и электромобилями. Также ГОСТом предусматривается возможность блокировки дорог к опасным районам и введение пропускного режима.