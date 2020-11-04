Власти Италии с 5 ноября вводят комендантский час для всех граждан
Власти Италии с 5 ноября вводят карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Для всех граждан будет запрещен выход из дома с 22.00 до 05.00 без уважительной причины. Комендантский час будет действовать до 3 декабря
Власти Италии с 5 ноября вводят карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Для всех граждан будет запрещен выход из дома с 22.00 до 05.00 без уважительной причины. Комендантский час будет действовать до 3 декабря.
В соответствии с постановлением премьер-министра Джузеппе Конте, в Италии закрываются музеи и выставки. Торговые центры должны быть закрыты по выходным и праздничным дням, сообщает РБК.
Студентов полностью переведут на дистанционное обучение, а общественный транспорт должен заполняться не более чем на 50%.
Дополнительные ограничения в отдельных регионах будут устанавливаться в зависимости от развития в них ситуации с коронавирусом. Сейчас регионами «повышенного риска» считаются Пьемонт и Ломбардия. Въезд в эти области для жителей других регионов запрещен.
В зонах среднего риска, к которым пока относят Апулию, Калабрию и Венето, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, а также закроют все кафе и рестораны.
По данным властей, за прошедшие сутки в Италии выявили 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.