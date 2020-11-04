В США завершились президентские выборы. Победитель пока остается неизвестным
В США завершилось голосование на выборах президента. Последними (в 9 утра по московскому времени) закрылись избирательные участки на Аляске
В США завершилось голосование на выборах президента. Последними (в 9 утра по московскому времени) закрылись избирательные участки на Аляске.
Окончательные результаты президентских выборов пока остаются неизвестными, поскольку во многих штатах еще продолжается подсчет голосов.
По оценке NBC, на данный момент демократ Джо Байден получает 209 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп — 212. По оценке Fox, у Байдена 238 голосов, у Трампа — 213. Согласно предварительным подсчетам, Трамп победил в Техасе, Флориде и Огайо, Байден — в Аризоне.
В «колеблющихся» штатах — Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине - подсчет голосов продолжается.
Предвыборные опросы показывали, что Джо Байден опережает своего соперника Дональда Трампа примерно на 10%.
Что касается самих кандидатов, оба они уверены в своей победе на президентских выборах.