04 ноября 2020, 11:40
В России за сутки зарегистрировали рекордное число новых заражений COVID-19
В России за сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у 19 768 человек. Скончались от осложнений 389 пациентов
Фото: osnmedia.ru
В России за сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у 19 768 человек. Скончались от осложнений 389 пациентов.
С начала пандемии COVID-19 заразились 1 693 454 человек, а скончались 29 217 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 5 826 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 569, в Санкт-Петербурге - 1031, в Нижегородской области - 417, в Свердловской области - 277, в Ростовской области - 309, в Красноярском крае -308, в Воронежской области - 304, в Иркутской области - 245, в Архангельской области.