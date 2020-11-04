04 ноября 2020, 02:12
Эксперты сообщили о высоком риске смерти от коронавируса для беременных
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о высоких рисках летального исхода от коронавируса для беременных женщин. по их данным, уровень летальности среди беременных в два раза выше по сравнению с небеременными
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о высоких рисках летального исхода от коронавируса для беременных женщин. по их данным, уровень летальности среди беременных в два раза выше по сравнению с небеременными.
Кроме того, беременные женщины, заразившиеся COVID-19, в три раза чаще небеременных попадают в реанимацию и в три раза чаще - на аппараты искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ), сообщает Washington Post.
Также в группе риска находятся лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Так, проблемы в сердцем и сосудами повышают риск госпитализации при коронавирусе в 6 раз, риск смерти - в 12 раз.