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04 ноября 2020, 01:20

В Волгограде бывшей судье на 14 лет отсрочили наказание по делу о смертельном ДТП

Волгоградский облсуд отсрочил бывшей судье Татьяне Рыжих наказание по делу о смертельном ДТП, в котором ее признали виновной. Поводом для отсрочки уголовного наказания стало рождение подсудимой ребенка в 2020 году

В Волгограде бывшей судье на 14 лет отсрочили наказание по делу о смертельном ДТП

Волгоградский облсуд отсрочил бывшей судье Татьяне Рыжих наказание по делу о смертельном ДТП, в котором ее признали виновной. Поводом для отсрочки уголовного наказания стало рождение подсудимой ребенка в 2020 году.

Смертельная авария с участием судьи произошла в апреле 2015 года. Следствие установило, что Татьяна Рыжих за рулем автомобиля KIA Sportage, обгоняла грузовик и пересекла сплошную линию, за которой сбила двух пешеходов. От полученных травм пешеходы скончались на месте ДТП.

Расследование шло четыре года, а в 2019 году судью признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Позже Верховный суд сократил срок наказания до 4 лет.

Волгоградский портал V1.ru сообщает, что сотрудники регионального управления ФСИН не торопились этапировать Рыжих в колонию-поселение. Сотрудники ведомства только два раза приходили на место жительства бывшей судьи, чтобы вручить предписание о самостоятельном следовании к месту отбывания наказания, но так его и не вручили. За это время женщина успела забеременеть. В сентябре 2020 года она родила ребенка, после чего суд отсрочил ей наказание на 14 лет.

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